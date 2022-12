Lombardia 2023: Majorino, garantire maggiore sicurezza per lavoratori trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presidente a Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, insieme al consigliere del Pd Carmela Rozza ha incontrato oggi alcuni lavoratori di Atm presso la rimessa di via Messina. "Per prima cosa li ho ringraziati - afferma tramite il suo profilo Facebook Majorino -, perché anche con il loro lavoro quotidiano Milano ha dei mezzi pubblici tra i più efficienti in Italia: un impegno riconosciuto da migliaia di milanesi che ogni giorno usufruiscono dei trasporti Atm". "Insieme - aggiunge il candidato del centrosinistra - abbiamo poi discusso di come garantire maggiore sicurezza e più investimenti sul trasporto pubblico, senza più scaricare sulle spalle dei Comuni il peso dei costi crescenti del servizio. Una battaglia da portare avanti con decisione". "La Lombardia in questi anni ha fatto scelte sbagliate, si veda la gestione di Trenord. C’è tanto lavoro da fare e ci sono tante cose da cambiare, ma è importante valorizzare quei servizi di punta, come Atm, di cui il nostro territorio dispone. Ma, soprattutto, abbiamo insieme condiviso un punto: i lavoratori del trasporto pubblico vanno sostenuti e riconosciuti anche sul piano professionale molto, ma molto di più" conclude l'eurodeputato (Com)