Legge Bilancio: Cattaneo (FI), non ci sarà esercizio provvisorio, chiudiamo nelle prossime ore

21 luglio 2021

- La legge di Bilancio vedrà la luce alla Camera "prima di Natale, poi ci sarà il passaggio al Senato e, con buona pace di qualche gufo, non ci sarà nessun esercizio provvisorio". Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg4. "Qualcuno lo evoca, è vero, ma preferisco quelle opposizioni che, anche in questo momento, stanno dialogando con la maggioranza, provando a trovare delle iniziative utili per il Paese. Speriamo tutti - ha aggiunto - che ci sia un clima sereno: i lavori sono cominciati, nelle prossime ore chiuderemo tutto nel migliore dei modi". Dopo che il decreto è uscito dal Consiglio dei ministri, Forza Italia - ha chiarito - ha indicato delle priorità: "Il presidente Silvio Berlusconi è stato molto chiaro. Le pensioni minime devono andare a 600 euro e così sarà per tutti gli italiani over 75: pensiamo che questo sia un segnale importante per gli anziani che sopravvivono oggi con la pensione minima", ha proseguito. (segue) (Rin)