Egitto-Francia: Al Sisi e Macron discutono di cooperazione in Giordania

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato l'omologo francese, Emmanuel Macron, in Giordania, a margine della Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Lo afferma il portavoce della presidenza della Repubblica, Bassam Radi, in un comunicato stampa. Le parti hanno discusso della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Le parti hanno discusso della Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato, sottolineando la volontà dei due Paesi di cooperare e coordinarsi per aiutare la parte irachena a consolidare le basi della stabilità e della sicurezza interna in Iraq. (Cae)