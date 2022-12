Ucraina: Zelensky visita militari dislocati a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto oggi visita ai soldati dislocati a Bakhmut. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky su Telegram. “Sono di ritorno dalla regione di Donetsk, dalla nostra fortezza di Bakhmut. Ero lì oggi per sostenere i nostri combattenti, per consegnare riconoscimenti, per ringraziarli. A tutti i nostri eroi, quelli che difendono lì non solo Bakhmut, non solo il nostro Donbass, ma anche l'intera Ucraina”, ha scritto Zelensky.(Kiu)