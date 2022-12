Legge Bilancio: Foti (Fd'I), incomprensibile sbandierata vittoria del Pd su tregua fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ribadisco che mi risulta abbastanza incomprensibile la sbandierata vittoria del Pd per un emendamento, ovvero la tregua fiscale, che si asserisce ritirato quando invece non è mai stato depositato". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, secondo cui "evidentemente la legge di Bilancio non è lo strumento idoneo per la finalità della misura di cui si parla. Questo non esclude che la norma in questione non sia inserita in un altro provvedimento e che possa trovare adeguata collocazione. Sarà la maggioranza a stabilire quale sia quella giusta”. (Com)