Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

20 luglio 2021

20 luglio 2021

- - Forum "Ripensiamo Ambiente, dall'emergenza rifiuti alla realizzazione dell'autosufficienza per Roma", promosso dall'associazione Ripensiamo Roma in collaborazione con Atia Iswa Italia. Un incontro tra istituzioni, società di settore, università, sindacati e associazioni, per confrontarsi sull'ormai cronico problema della gestione dei rifiuti di Roma, per analizzare il nuovo Piano recentemente approvato da Roma Capitale, e per discutere di proposte in merito e di possibili soluzioni. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, introdurranno il dibattito gli organizzatori Donato Bonanni, presidente Ripensiamo Roma, Paolo Massarini, presidente Atia Iswa Italia, e Paola Muraro, direttore Atia Iswa Italia.Roma, Senato della Repubblica, via della Dogana Vecchia 29 (ore 16)- Presentazione del programma "Buskers art Tour" dal 21 al 29 Dicembre, patrocinato dalla Città metropolitana di Roma, con eventi itineranti in occasione della chiusura dell'anno Internazionale della montagna. Interverranno: Alessia Pieretti - Città Metropolitana di Roma Consigliere delegato, Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia; Gina Panci – Presidente Associazione DMO Valle Aniene Simbruini; Luca Marocchi – Sindaco di Arcinazzo Romano; Igor Geat – Direttore Artistico; Pascucci Alessandro – Destination Manager. Conclude: Pierluigi Sanna – Vice Sindaco Città Metropolitana di Roma.Roma, Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/a (ore 17:30) (Rer)