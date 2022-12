Decreto Aiuti quater: Sigismondi (Fd'I), stanziati 30 miliardi in meno di 60 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il primo decreto del governo Meloni ed è carico di significati dal punto di vista politico, sociale, ed economico. Abbiamo voluto dare le risposte ai cittadini, alle famiglie e alle imprese che avevamo promesso in campagna elettorale e infatti, complessivamente, abbiamo stanziato 30 miliardi in poco meno di 60 giorni per contrastare il caro bollette. L'impegno che questo governo ha profuso sul tema, però, non finisce all'interno dei confini nazionali, e Fratelli d'Italia plaude al risultato raggiunto dall'esecutivo sul price cap che testimonia, come Giorgia Meloni ha ripetuto da sempre, che su questo tema nessun governo nazionale può essere lasciato da solo e che questa è una battaglia che si vince tutti insieme. E sono risibili le dichiarazioni di chi ritiene che questo decreto sia stato completamente ereditato, al punto da non doverci prendere meriti. Sicuramente esistono dei provvedimenti che provengono dal governo precedente, ma in questo decreto emerge la chiara volontà del centro destra e di Fratelli d'Italia di costruire una Nazione nuova, che non combatta la disoccupazione con l'assistenzialismo e la battaglia dell'ambiente ricorrendo a un bieco ideologismo". Lo ha detto Etelwardo Sigismondi, senatore di Fratelli d'Italia, nel corso del suo intervento in Aula sul decreto Aiuti quater. (Rin)