Decreto Aiuti quater: Turco (M5s), governo di sovranisti di facciata, regna vuoto di idee

- "Siamo di fronte ad un governo che svela il vero volto del tanto sbandierato sovranismo di destra. Un sovranismo di facciata, vuoto di contenuti, di idee, di soluzioni, di coraggio, che in questi mesi di governo non ha fatto altro che piegarsi di fronte alle spinte austeritarie, purtroppo ancora presenti in una certa Europa. La Politica economica del Governo vive di alchimie contabili con effetto pressoché nullo sulla crescita, stimata dallo stesso Mef ad un misero +0,6 per cento nel 2023, sempre che tutto vada bene, altrimenti sarà recessione annunciata, come previsto tra gli altri dal Fmi. Di fronte a questo scenario, il governo accetta passivamente questa situazione e rinuncia a proporre una politica economica in grado di gestire questo ciclo economico avverso e a introdurre misure strutturali per contrastarne gli effetti. Questo asservimento passivo a una certa Europa austera, purtroppo, non è una nostra accusa. E' un dato di fatto certificato da dati e tabelle che lo stesso Esecutivo ha allegato ai vari documenti economici: prima l'aggiornamento della Nadef, poi il Documento programmatico di bilancio, infine la Legge di bilancio". Lo ha detto il vicepresidente del M5s Mario Turco, intervenendo in discussione generale sul decreto Aiuti quater. (Rin)