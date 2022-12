Indonesia: Thiess (Acs) proroga contratto minerario con Kaltim Prima Coal per 132 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Acs, attraverso la sua filiale australiana Thiess, ha prorogato il suo contratto da 132 milioni di euro con Kaltim Prima Coal dei servizi di estrazione nel giacimento di carbone di Sangatta, nel Kalimantan orientale, in Indonesia. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'accordo prevede, inoltre, il noleggio di flotte e attrezzature, il carico e il trasporto dei materiali. Thiess, ha 30 anni di esperienza nella miniera di Sangatta e l'azienda vanta anche un record di 10 milioni di ore di lavoro senza incidenti gravi. Nei giorni scorsi, sempre in Indonesia, Thiess ha prorogato il contratto da 210 milioni di euro con Bayan Resources per una miniera di carbone a Melak, nel Kalimantan orientale), dove Thiess fornisce servizi di perforazione, brillamento e trasporto del minerale da 14 anni. (Spm)