Legge Bilancio: lavori a rilento, salta scudo penale per reati tributari

- Un’altra giornata di lavori a rilento, sulla legge di Bilancio, nella competente commissione di Montecitorio, tra continui slittamenti dell’ufficio di presidenza e polemiche delle opposizioni legate proprio alla tempistica dei lavori. Poi, ecco la presentazione degli emendamenti dei relatori - una trentina - e dei singoli gruppi politici, oltre che del governo. "C’è finalmente un buon clima, grazie anche all'opposizione. Sono allo stato attuale fortemente ottimista", le parole pronunciate da uno dei relatori, il deputato di Forza Italia, Roberto Pella. Difficile che il provvedimento, una volta licenziato dalla commissione Bilancio, possa arrivare nell’Aula della Camera già nelle prossime ore, alle 13, con votazioni fissate non prima delle 16, secondo quanto previsto inizialmente dalla conferenza dei capigruppo. Probabile che la manovra economico-finanziaria approdi nell’emiciclo giovedì 22 dicembre, con la quasi certa apposizione della questione di fiducia da parte del governo. Possibile, quindi, che l’approvazione da parte dell’Assemblea possa avvenire tra la nottata del 23 e la mattinata di sabato 24 dicembre, con il testo atteso dal 27 dicembre, e fino al 29 dello stesso mese, dall’esame in Senato per il via libera definitivo, da dare entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio di bilancio. Una corsa contro il tempo, quindi. (segue) (Rin)