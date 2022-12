Legge Bilancio: lavori a rilento, salta scudo penale per reati tributari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, la maggioranza non ha presentato alcuna proposta di modifica relativa all’introduzione di uno scudo penale per i reati tributari. Un’ipotesi, circolata con insistenza nei giorni scorsi, contro cui si sono scagliate le opposizioni. "Il nostro atteggiamento preventivo ha dato i suoi frutti: è una grande vittoria del Movimento cinque stelle. Sorveglieremo affinché non torni di nuovo l'intenzione di ripresentarla", il commento del presidente del M5s, Giuseppe Conte. Soddisfazione per il mancato deposito della misura anche da parte del Partito democratico. Opposizioni che restano comunque sulle barricate. "Essere costruttivi con il governo non ha portato a nulla, così il governo va a sbattere per direttissima", ha affermato il segretario di Azione e leader del Terzo polo, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Madama. (Rin)