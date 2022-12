Ecuador: governo lavora a piano per mettere in sicurezza le miniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador sta lavorando a un piano per permettere alle Forze Armate di proteggere undici progetti minerari in tutto il Paese. Il piano in partenza da gennaio, riferisce il quotidiano "Primicias", dovrebbe partire da gennaio 2023, dovrebbe definire le zone come "Aree riservate di sicurezza", con contorni legali e pratici utili ad impedire il ripetersi delle incursioni di imprenditori illegali, spesso armati. Le Forze Armate, riferisce la testata, potrebbero essere abilitate a intervenire nel caso di attacchi. (Brb)