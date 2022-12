Province: Lega, elezione diretta per ridare dignità a Ente, nostra battaglia storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Affari costituzionali del Senato è stato incardinato il provvedimento per l'elezione diretta di Province e Città metropolitane, a prima firma Romeo. Una battaglia storica della Lega che ritiene la Provincia un Ente intermedio fondamentale in un'ottica federalista e di sussidiarietà. L'obiettivo è ridare dignità alle Province, svuotate di competenze e personale dalla legge Delrio voluta dalla sinistra, ma mai abolite, visto l'esito del referendum. I cittadini hanno il diritto di scegliere i loro consiglieri provinciali e il loro Presidente ed è necessario garantire all'Ente provinciale lo svolgimento delle funzioni che gli spettano, in base alle esigenze dei territori". Lo afferma in una nota i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali: Daisy Pirovano, capogruppo e relatrice del ddl Romeo, Paolo Tosato (vicepresidente) e Nicoletta Spelgatti. (Com)