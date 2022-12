Edilizia: Bonifati (Ance Roma-Acer), superbonus è investimento, sia misura strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca del Cresme "che noi abbiamo commissionato vede il superbonus sotto un punto di vista che finora non era mai stato rilevato, e non come una misura di incentivazione, ma come una misura di investimento". Lo ha detto la vicepresidente all'edilizia privata di Ance Roma – Acer, Benedetta Bonifati, in occasione della presentazione del Rapporto "L'impatto del 110 per cento sul sistema economico nazionale, laziale e romano", realizzato dal Cresme per Ance Roma – Acer. "Quindi - ha spiegato la vicepresidente - è stata valutata proprio come una misura di investimento, e questo ha fatto emergere sia i lati positivi che le criticità, in modo tale da intervenire nel rendere strutturale questa misura, vedendola come investimento, ed eliminando quelle criticità che si riconoscono nell'incremento dei costi, la parte speculativa che può avere avuto, determinata dalla brevità della misura". Si tratta di criticità "che possono essere superate rendendo strutturale la misura stessa", ha concluso Bonifati.(Rer)