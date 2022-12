Roma: accordo Campidoglio-ambasciata Russa per riapertura via delle Fornaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di una riunione tecnica operativa che si è svolta presso l'assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale e una delegazione dell'ambasciata della Federazione russa è stata trovata una soluzione definitiva e condivisa per l'intervento necessario alla riapertura di via delle Fornaci a seguito del deterioramento del muro di cinta di Villa Abamelek. Lo rende noto il Campidoglio. "Domani il dipartimento Csimu potrà iniziare i lavori per realizzare una barriera a protezione della viabilità. Pertanto, appena terminato l'intervento la strada potrà tornare di nuovo fruibile a tutti - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. La riunione con la delegazione russa è stata estremamente proficua per la definizione degli aspetti tecnici, sono molto soddisfatta per la rapidità con cui abbiamo trovato la soluzione. Tengo molto a ringraziare l'ambasciata russa con cui abbiamo riscontrato una totale comunione di intenti e una fattiva collaborazione". (segue) (Rer)