Roma: accordo Campidoglio-ambasciata Russa per riapertura via delle Fornaci (2)

- Il progetto prevede la realizzazione di una barriera di sicurezza provvisoria, realizzata in blocchi di cemento, posati davanti al muro dell'ambasciata; la struttura sarà posizionata esclusivamente su area stradale di proprietà di Roma Capitale. Questa soluzione - spiega il Campidoglio - consentirà il transito veicolare su una corsia di larghezza ridotta, non arrecando alcuna modifica dei livelli di sicurezza dell'ambasciata. L'intervento, finalizzato a risolvere i problemi della viabilità, sarà completamente a carico di Roma Capitale. L'ambasciata si occuperà di fare tutte le opportune verifiche sulla stabilità delle alberature, eventualmente procedendo all'abbattimento di quelle pericolanti, che si trovano sulla proprietà extraterritoriale, per consentire l'avvio dei lavori del Csimu. La soluzione concordata tra Roma Capitale e l'ambasciata della federazione russa rimarrà in opera fino a quando l'ambasciata non sarà in grado di ristrutturare il muro con i propri mezzi e disponibilità. Domani inizieranno i lavori del Csimu. (Rer)