- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro “Training days”, il primo evento di formazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Milano. Intervengono rappresentanti dell'Amministrazione comunale.Teatro Arcimboldi, viale dell’Innovazione, 20 (ore 8:45)Inaugurazione delle nuove insegne a bandiera di Botteghe Storiche del Duc Distretto del commercio Sarpi. Intervengono l’assessore comunale allo Sviluppo economico Alessia Cappelli, rappresentanti dell'Associazione Sarpi Doc, del Club imprese storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.Via Luigi Canonica, 72 (ore 10:15)REGIONEL'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini premia i vincitori del premio regionale giovani, concorso fotografico e video di Regione Lombardia dedicato ai ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Pedalata di Babbo Natale” che si terrà il giorno della vigilia di Natale nel centro di Bergamo. L’evento, patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia, è organizzato Aribi e Mtb Stezzano con la partecipazione degli “Amici delle gitarelle”.Palazzo Pirelli, sala Gio Ponti, via Filzi, 22(ore 13:30)L'assessore regionale allo sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, visita la sede nazionale della Fondazione Exodus onlus e incontra il suo fondatore e presidente, Don Antonio Mazzi.Sede Fondazione Exodus Onlus, viale Marotta, 18/20 (ore 15)L'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione della nuova risonanza magnetica e del nuovo agiografo all’ospedale Bolognini di SeriateOspedale Bolognini, via Paderno, 21, Seriate (ore 16)VARIESi riunisce il Consiglio metropolitano.Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 (ore 10)Inaugurazione di una nuova Aula Natura a Milano, progetto che trasforma il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula, lanciato dal Wwf.Istituto comprensivo Sant’Ambrogio, via De Nicola, 2 (ore 11)Presentazione di “People between lines”, un libro fotografico che racconta le persone di Atm. Partecipano l’Amministratore delegato Arrigo Giana e la presidente Gioia Ghezzi.Triennale di Milano, salone d’onore (ore 17:30)L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini incontra i fedeli delle cappellanie estere cattoliche.Basilica di Santo Stefano (ore 20) (Rem)