Ue: Pichetto Fratin, modello italiano su imballaggi è vincente, non va scardinato

- Al Consiglio Ambiente a Bruxelles l'Italia ha riaffermato l'efficacia del proprio modello nazionale nel settore degli imballaggi, che ha portato in questi anni risultati di eccellenza tanto nei tassi di raccolta che di riciclo. Lo ha scritto in un messaggio Twitter il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo il Consiglio Ambiente di Bruxelles. "Ritengo necessario definire un approccio ambizioso agli obiettivi di sostenibilità ed evitare impostazioni che vadano a minare quanto costruito negli ultimi decenni con gli investimenti industriali in materia di economia circolare degli imballaggi", ha detto. "I modelli basati su raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti hanno portato avanti un sistema vincente. Un'impostazione che privilegia il riutilizzo degli imballaggi a discapito degli altri due processi scardinerebbe questo sistema di sostenibilità economica", continua nel messaggio il ministro italiano. "Mi auguro che si portino avanti le buone pratiche che hanno consentito all'Italia e altri Stati di raggiungere un modello virtuoso di gestione degli imballaggi, che ha garantito al contempo il rispetto di obiettivi ambientali, economici e occupazionali", ha concluso Pichetto Fratin su Twitter. (Beb)