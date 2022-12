Qatar: Bersani, scandalo è danno cosmico a istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo scandalo corruzione a Bruxelles "personalmente non mi rimprovero nulla. Purtroppo la vicenda crea un danno di dimensioni cosmiche alle istituzioni europee". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Conoscevo e conoscevamo Panzeri - ha aggiunto - ma non abbastanza evidentemente. Ma non era così facile capire quello che faceva se ci sono voluti cinque diversi servizi segreti". (Rin)