Lombardia: Consiglio approva piano per lo sviluppo e attrattività turistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di Regione Lombardia nasce da un importante percorso di costruzione partecipata con i soggetti del territorio coinvolti, a diverso titolo, nell'ecosistema del turismo regionale. Si sono infatti svolti una serie di incontri con i referenti territoriali dei componenti del Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, nonché con gli assessori dei comuni capoluogo, con le maggiori università lombarde, fondazioni, gestori degli aeroporti ed altri stakeholder potenzialmente coinvolti nel processo, Inoltre, è stata lanciata una consultazione pubblica sulla piattaforma Open Innovation, articolata in due questionari rivolti rispettivamente a cittadini e imprese/professionisti del settore turistico, che ha raggiunto un'ampia platea di destinatari raccogliendo, in poco più di 2 mesi (luglio- settembre 2022), oltre 1300 contributi da operatori del settore e cittadini. Questo percorso ha fatto emergere le priorità su cui puntare per rilanciare il turismo in Lombardia, le opportunità che si intendono cogliere e le lezioni apprese nel triennio appena trascorso, compresi i punti di forza e le aree suscettibili di miglioramento/potenziamento nella pianificazione e attuazione delle politiche specifiche per il settore. Il turismo sta iniziando un nuovo ciclo, seppur segnato dagli avvenimenti di quest'ultimo biennio, e il piano in oggetto è stato impostato per preparare il sistema turistico lombardo a sfruttare le nuove opportunità e a posizionare la Lombardia come prima meta turistica. (segue) (Rem)