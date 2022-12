Lombardia: Consiglio approva piano per lo sviluppo e attrattività turistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il triennio appena trascorso – ha osservato la relatrice Scurati - ha rappresentato per il settore un vero e proprio stress test andando a modificare in profondità le tendenze in corso prima della pandemia, accelerando una parte della ripresa, ma anche mostrando nuove espressioni del settore sino ad ora non conosciute. La ricognizione dei risultati raggiunti dal precedente Piano triennale, l'analisi delle ricadute che l'emergenza sanitaria ha avuto sul comparto del turismo, la considerazione degli impegni comunitari assunti con il PNRR, nonché gli esiti del confronto con gli stakeholder, hanno delineato la strategia per il triennio 2023-2025 e le priorità necessarie per sviluppare gli aspetti di resilienza, la capacità di adattamento della filiera turistica e affrontare le grandi sfide". Si tratta di indicazioni confermate anche in occasione dei momenti di confronto a livello interregionale e nazionale per l'individuazione delle priorità del Piano strategico nazionale di sviluppo del Turismo 2023-2027, che è in corso di definizione. Anche a livello internazionale, in occasione dell'incontro dei Ministri del Turismo in Indonesia il 23/24 settembre 2022, sono stati confermati gli indirizzi principali e condivise le "Bali Guidelines", linee guida fondate su 5 pilastri: sviluppo del capitale umano, innovazione e digitalizzazione, valorizzazione del ruolo e del lavoro e dei giovani e delle donne, sostenibilità ambientale, politiche ed investimenti. (segue) (Rem)