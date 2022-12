Lombardia: Consiglio approva piano per lo sviluppo e attrattività turistica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce da questo conteso l'esigenza di mettere in atto specifiche azioni e interventi per riprogrammare e riorientare le politiche sulla base dei risultati in fase di conseguimento consolidando, da un lato, le azioni che conservano una loro forte attualità (anche alla luce dei cambiamenti in atto) e programmando, dall'altro, interventi destinati a favorire la transizione verso modelli di sviluppo turistico innovativi e più sostenibili. La strategia per il triennio 2023-2025 prende avvio da una "visione" di ciò che Regione Lombardia intende attuare nei prossimi anni, anche in risposta agli impulsi descritti nel presente Piano. Questa strategia, ha affermato Scurati, "mira a supportare il settore turistico, rinnovando ed ampliando l'offerta turistica regionale per renderla più sostenibile e più competitiva, puntando a sfruttare appieno il vantaggio dovuto alla pluralità e alla varietà del patrimonio turistico nelle sue peculiarità culturali, naturali, antropologiche, espresse anche attraverso i saperi, i talenti, le competenze e le tradizioni locali. Mira, inoltre, a qualificare l'offerta turistica, rendendone più sostenibile e innovativa la fruizione, promuovendo la trasformazione digitale del settore, la diffusione della cultura dell'accoglienza e lo sviluppo del capitale umano, patrimonio essenziale per la crescita del comparto. La realizzazione di questi obiettivi – ha concluso la relatrice - mette in gioco l'intero sistema turistico regionale, motivo per cui il piano punta a raggiungere questi risultati anche incoraggiando soluzioni organizzative e di governance più efficienti e favorendo le relazioni e le connessioni tra settori diversi". (segue) (Rem)