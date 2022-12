Lombardia: Consiglio approva piano per lo sviluppo e attrattività turistica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voto contrario da parte del PD che con il Consigliere Pietro Bussolati ha stigmatizzato i tempi troppo brevi del dibattito: "Si tratta di un tema importante, non ci sono le condizioni minime per poter per poter affrontare un tema che merita grande attenzione". Analogo rilievo da parte del M5S per motivare il semaforo rosso accesso dal gruppo. "Non è stato affrontato il tema energetico, che riguarderà le strutture ricettive per i prossimi anni", ha osservato il Consigliere Raffaele Erba, aggiungendo che "è mancata attenzione sulla questione della sostenibilità e si è lavorato con tempi troppo stretti". "Nel disinteresse del Presidente Fontana, della Giunta, e degli stessi consiglieri di maggioranza, il Consiglio regionale della Lombardia sta votando gli ultimi provvedimenti di questa legislatura. Oggi pomeriggio, durante la votazione il numero legale è venuto meno. A tenere in piedi la maggioranza di centrodestra ci ha pensato il Consigliere regionale di Azione, grazie al cui voto alla seconda chiama, il provvedimento è passato" ha concluso Erba. (Rem)