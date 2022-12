Roma: Battaglia (Pd), ok ad iscrizione Fondazione museo shoah in registro terzo settore amplia raggio azione ente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo sostenuto e approvato la delibera che consentirà alla Fondazione Museo della Shoah di essere inserita nel registro Unico nazionale del Terzo settore. Lo dichiara la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione capitolina Cultura e Lavoro Erica Battaglia. "È il primo passo per ampliare il raggio d'azione della Fondazione, permettendo di accedere ad una serie di agevolazioni e opportunità in chiave economica e fiscale. Ci adopereremo con tutti i soci della Fondazione per rendere sempre più incisiva la missione della Fondazione, custodire e trasmettere la memoria di quello che è accaduto", conclude. (Com)