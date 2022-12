Paesi Bassi: indagato per violazione legge antiriciclaggio ex ad di Abn Amro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex amministratore delegato della banca olandese Abn Amro, Kees van Dijkhuizen è coinvolto nelle indagini sulle violazioni della legge antiriciclaggio. Lo riferiscono i media olandesi, dopo che una fonte del quotidiano "Het Financieele Dagblad" ha confermato l'indagine ai danni di van Dijkhuizen. Nel caso erano già noti tre sospetti: Gerrit Zalm, Chris Vogelzang e Joop Wijn. L'anno scorso, Abn Amro aveva raggiunto un accordo con il pubblico ministero per 480 milioni di euro, dal momento che la banca non avrebbe fatto abbastanza per prevenire il riciclaggio di denaro. La procura ha quindi deciso di indagare sul comportamento di tre ex dirigenti, e van Dijkhuizen è stato ora aggiunto a quella lista. (Beb)