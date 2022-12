Giustizia: Delmastro su tribunali Abruzzo, proficuo incontro ministero-regione, al via tavolo tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proficuo incontro con il presidente della Regione Abruzzo in difesa dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. La stagione che il Governo Meloni vuole inaugurare è a favore della giustizia di prossimità e dei presidi di legalità sul territorio. Apriremo immediatamente un tavolo tecnico per l'individuazione di soluzioni che consentano la prosecuzione dell'attività giurisdizionale dei quattro tribunali. L'Abruzzo non può rimanere sguarnito di qualsivoglia presidio di legalità in metà del suo territorio". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. (Rin)