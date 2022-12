Lavoro: oggi mobilitazione lombarda per il rinnovo del contratto per la formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina le lavoratrici e i lavoratori della formazione professionale si sono riuniti in assemblea davanti a Palazzo Lombardia, per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto nel 2013 e per chiedere che il finanziamento regionale possa contare su risorse maggiori e strutturali. Con 60 mila studenti e circa tremila dipendenti degli enti del settore accreditati ai percorsi di istruzione e formazione professionale, la Lombardia è la regione più impegnata su questo segmento della formazione, che si rivolge ai giovani fra i 14 e i 18 anni ma che interviene anche nell'offerta rivolta alla qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti. Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro è indispensabile non solo per rispondere alla emergenza della perdita di potere d'acquisto ma anche per rispondere alla evoluzione che in questi anni ha attraversato il settore, oggi cruciale per migliorare le prospettive di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, per l'inclusione sociale, per il contrasto alla disoccupazione e per le nuove politiche attive del lavoro. (segue) (Com)