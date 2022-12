Lavoro: oggi mobilitazione lombarda per il rinnovo del contratto per la formazione professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Assessore Rizzoli le organizzazioni sindacali hanno chiesto unitariamente di sostenere la necessità e l'urgenza del rinnovo contrattuale e di adoperarsi in sede di Conferenza Stato-Regione per strategie e risorse che consentano pari diritti e pari opportunità a tutti coloro che si avvicinano, in Italia, a questi percorsi di formazione. Le organizzazioni sindacali hanno ricordato l'importanza di garantire, a tutti quelli che operano nel settore, una qualità dell'organizzazione del lavoro e delle retribuzioni che riconosca l'impegno e la professionalità necessaria per rispondere ai bisogni di un'utenza che deve avere pari dignità in ogni luogo d'Italia. Una formazione professionale qualificata non può prescindere dalla certezza delle risorse a copertura dei contratti collettivi nazionali, che non possono rimanere fermi ulteriormente. Le lavoratrici e i lavoratori della formazione professionale auspicano che Regione Lombardia sappia cogliere le loro istanze ed introduca azioni concrete e correttivi nel sistema di allocazione delle risorse e di accreditamento. (Com)