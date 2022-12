Scuola: Cgil, Flc Cgil, lettera ministro Valditara a famiglie invasione di campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La lettera con cui il ministro Valditara si rivolge direttamente ai genitori per indirizzare la scelta degli studi dei figli, dopo la scuola secondaria di primo grado, presenta un primo problema, ed è un problema di metodo". Lo affermano, in una nota, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari e il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. "Le scuole - proseguono i due dirigenti sindacali - sono impegnate da sempre nell'attività di orientamento, che rientra nella loro competenza e responsabilità. Il ministero dovrebbe governare il sistema, metterlo nelle condizioni di svolgere nel migliore dei modi il proprio compito anche in questa materia. Si sceglie, invece, di scavalcarlo e di contattare 'personalmente' le famiglie, sottovalutando quanto sia decisiva la conoscenza delle studentesse e degli studenti maturata in anni di insegnamento e di rapporto umano. Come se tutto ciò potesse essere sostituito dai numeri, peraltro utilizzati nell'unica chiave di inserimento nel mondo del lavoro. Stiamo però parlando di istruzione e non di formazione lavorativa: una differenza per nulla banale". "Sarebbe poi interessante - proseguono Ferrari e Sinopoli - far conoscere non solo le percentuali di quanti, dopo aver frequentato un determinato istituto, accedono al mercato del lavoro, ma anche le condizioni salariali e non solo salariali in cui svolgono la loro professione. Se è solo questo il criterio con cui scegliere il percorso di studi, che l'informazione sia almeno completa".