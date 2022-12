Italia-Usa: fondazione, 2022 anno ricco di iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno 2022 è stato ricco di iniziative per la Fondazione Italia Usa. Tutto questo grazie unicamente ed esclusivamente al sostegno dei nostri soci in quanto la Fondazione Italia Usa, per scelta e a tutela della propria totale indipendenza, non riceve alcuna forma di contributi, sussidi o sovvenzioni, neppure nella forma di incarichi professionali, da alcuna istituzione o ente pubblico, governativo o locale, né sponsorizzazioni o pubblicità o donazioni da parte di aziende. Questo garantisce la nostra libertà e la nostra autonomia. La quota di iscrizione di tanti amici italiani e americani ci ha permesso di realizzare importanti progetti nonostante l'emergenza sanitaria, come l'erogazione di 1000 borse di studio per neolaureati meritevoli per il nostro master online "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy" che sono stati premiati alla Camera dei Deputati, e altre iniziative di grande ricaduta per l'amicizia tra Italia e Stati Uniti come il Premio America. Secondo il rapporto Openpolis la Fondazione Italia Usa è tra i 5 più importanti think tank italiani. Il sostegno dei soci è l'unica e la sola risorsa per consentirci di continuare la nostra attività, e per questo contiamo molto sulle adesioni di nuovi e vecchi soci per il 2023. (Rin)