Sport: Leodori premia As Roma femminile, "orgogliosi di voi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori ha ricevuto, presso la sede della Regione Lazio, le giocatrici della As Roma Femminile e la responsabile del settore femminile dell’Associazione italiana calciatori, Chiara Marchitelli. Nel corso dell’incontro Leodori che ha fatto i complimenti alla squadra per i traguardi raggiunti e ha consegnato alla As Roma una targa per la vittoria della Supercoppa italiana femminile e per la storica qualificazione alla Uefa Women's Champions League. La Regione Lazio ha voluto premiare con una targa anche l’Aic per l’impegno profuso a favore del professionismo femminile. "Il calcio femminile sta facendo in questi anni grandi passi in avanti, il settore è in forte crescita e gli obiettivi raggiunti ne sono la dimostrazione. Investimenti e strategie si sono rivelati giusti. Oggi siamo qui per premiare la As Roma, una squadra giovane e combattiva, che si sta affermando in Italia e anche in Europa, dove proprio qualche giorno fa si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della Uefa Women’s Champions League. L’ambizione, la voglia, la tenacia e soprattutto la qualità del gioco che sta esprimendo e ha espresso finora saranno la chiave per vincere nuove e importanti sfide. Siamo tutti orgogliosi di voi, continuate a regalarci emozioni”, ha detto il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. (segue) (Com)