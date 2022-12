Usa: repubblicani chiederanno maggiori informazioni su rischi TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti ha intenzione di aumentare la pressione sull’amministrazione del presidente Joe Biden a proposito dei rischi connessi all’uso dell’app cinese TikTok. Lo riporta oggi il “Wall Street Journal” citando una recente lettera inviata ai dipartimenti di Stato, Tesoro, Difesa e Commercia dai rappresentanti repubblicani Micheal McCaul e Mike Rogers, in lizza per presiedere rispettivamente la commissione Affari esteri e la commissione Servizi armati della Camera a partire dal prossimo anno. Il timore è che TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, venga utilizzata impropriamente per condividere informazioni sugli utenti statunitensi con il governo di Pechino. I vertici dell’azienda hanno sempre negato la circostanza, pur iniziando a negoziare con il governo Usa misure per salvaguardare i dati degli utenti. Gli Stati Uniti sono anche preoccupati dalla possibilità che il governo cinese manipoli l’algoritmo di diffusione dei video per promuovere la propria propaganda e influenzare i giovani utenti nel mondo. Nella lettera, McCaul e Rogers ribadiscono che ignorare i problemi di sicurezza posti da TikTok sarebbe “inaccettabile”. (Was)