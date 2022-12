Piemonte: approvate a maggioranza linee guida Case e ospedali di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale de Piemonte ha approvato a maggioranza le linee guida di programmazione delle Case e degli ospedali di comunità. La delibera, presentata per la giunta regionale dagli assessori Luigi Icardi e Maurizio Marrone, recepisce il Decreto ministeriale 77/2022, 'regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale', che costituisce la Riforma di settore alla luce del Pnrr. "Il documento – ha illustrato in Aula Marrone – descrive le strategie prioritarie per garantire il percorso complessivo di prevenzione, presa in carico e gestione nelle diverse fasce di età, per la continuità assistenziale e l’integrazione tra i servizi sanitari e socioassistenziali e demanda a successivi provvedimenti della giunta l’adozione di programmi d’azione e di linee specifiche d’intervento finalizzati alla sua attuazione. (segue) (Rpi)