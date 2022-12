Piemonte: approvate a maggioranza linee guida Case e ospedali di comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due gli elementi essenziali su cui si fonda. Il primo prevede di attivare e potenziare le strutture e i presidi territoriali quali le Case e gli Ospedali di comunità e le Centrali operative territoriali e di rafforzare l’assistenza domiciliare, la prevenzione e lo sviluppo della telemedicina. Il secondo di rinnovare le strutture tecnologiche e digitali, potenziare la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico e migliorare la capacità di erogazione dei Lea, oltre alle risorse per la ricerca scientifica, il rafforzamento delle competenze e del personale", ha concluso Marrone. Dalle opposizioni il consigliere Domenico Rossi (Pd) ha definito il provvedimento, "necessario ma deludente per il rischio di avere nuove strutture che rischiano di essere scatole vuote in assenza di risorse e di strategie per l’assunzione di nuovo personale". (Rpi)