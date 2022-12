Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), fuoriusciti da partito hanno fatto scelta, noi puntiamo a vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fuoriusciti dalla Lega? Hanno fatto una scelta, noi guardiamo avanti. Tutta la Lega sta lavorando al programma per vincere le prossime elezioni con Attilio Fontana, le forze del centrodestra e la lista civica del presidente, in coerenza e continuità con quanto scelto dai cittadini e da migliaia di militanti e amministratori della Lega, che non hanno mai tradito, insultato o perso tempo a fare polemica". Lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale e deputato della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)