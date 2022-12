Milano: De Corato, Sala preleva da tasche cittadini e poi parla di bilancio di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta, Sala, fa il 'piangina' e si lamenta in continuazione: perché non spiega ai milanesi che tutti i soldi che continua a 'prelevare dalle loro tasche', come le numerose scelte ideologiche (da area B ad area C), sono frutto del disastro che l'amministrazione di Centrosinistra sta combinando a Milano?". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e vice presidente della Commissione affari costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato sottolineando che "il primo cittadino del capoluogo lombardo tassa il più possibile i contribuenti e poi lamenta continuamente il fatto che non essendoci soldi, dovrà fare un bilancio di contenimento. Ciò è assurdo. Il Centrosinistra ha portato il biglietto del trasporto pubblico milanese, dal 2011 a oggi, a euro 2,20, rispetto agli anni precedenti che era rimasto sempre a un euro con le giunte di Centrodestra e, nonostante tutto, oggi l'assessore di Palazzo Marino al bilancio, Emmanuel Conte, ha dichiarato in un'intervista al Corriere che vi è un buco di bilancio comunale di 80 milioni di euro. Si vergogni. Questa è una conferma che, il grosso vero enigma dell'attuale Giunta, sono i conti interni al loro bilancio e i conseguenti buchi che ha". (Com)