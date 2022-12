Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguire i risultati della prima Conferenza di Baghdad e la cooperazione con l’Iraq a sostegno della sicurezza, stabilità, sovranità, e il processo democratico e costituzionale del Paese, oltre che gli sforzi per promuovere il dialogo al fine di risolvere le differenze regionali. E’ questo il contenuto della Dichiarazione finale della seconda Conferenza di Baghdad, svoltasi oggi sul Mar Morto, in Giordania, alla presenza del re hashemita, Abdullah II, del presidente francese, Emmanuel Macron, del premier dell’Iraq, Muhammad Shia’a al Sudani, e dei rappresentanti di Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman e Iran, oltre al segretario generale della Lega Araba, il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, e rappresentanti dell'Onu, dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) e dell'Ue. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno per consentire all’Iraq di affrontare tutte le sfide, compresa la lotta al terrorismo, e hanno rinnovato la condanna dell’estremismo in ogni sua declinazione. (segue) (Res)