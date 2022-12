Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla seconda conferenza di Baghdad hanno rinnovato il sostegno all’Iraq per consolidare lo stato di diritto, per rafforzare la governance e per costruire istituzioni capaci di portare avanti il progresso e la ricostruzione, nel rispetto delle aspirazioni della popolazione. Inoltre, i presenti hanno sottolineato il loro appoggio agli sforzi dell’Iraq per uno sviluppo globale e hanno espresso l’auspicio di cooperazione con Baghdad in molti settori, tra cui energia, acqua, interconnessione elettrica, sicurezza alimentare e sanitaria, trasporti, progetti infrastrutturali e protezione del clima. In questo contesto, i presenti hanno evidenziato l’importanza del meccanismo di cooperazione tripartito tra Giordania, Egitto e Iraq e dei progetti economici avviati, in primis quello sull’interconnessione elettrica. (segue) (Res)