Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione (3)

- Nella Dichiarazione finale viene sottolineata l’importanza dei progetti di cooperazione tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Oman) e l’Iraq, in particolare nei settori dell’interconnessione elettrica e dei trasporti e in altri progetti regionali che contribuiscono a realizzare l’integrazione economica e la creazione di ponti con i mercati globali che influenzerà positivamente l’intera regione. In più, i rappresentanti hanno indicato che lo svolgimento della conferenza in Giordania riflette la volontà di sostenere il ruolo centrale dell’Iraq nell’espansione e nella cooperazione economica regionale, per porre fine alle tensioni e costruire relazioni regionali costruttive con benefici reciproci. Il superamento delle crisi regionali richiede una cooperazione globale e approcci, soluzioni politiche ed economiche serie. (segue) (Res)