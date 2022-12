Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso di apertura della Conferenza, il re Abdullah II di Giordania ha detto: “Crediamo nella necessità di raggiungere stabilità, una pace giusta e globale e di cooperare a livello regionale, soprattutto nei settori economico e di sviluppo”. "Affrontare le sfide comuni richiede un’azione collettiva”, ha affermato il re giordano, evidenziando come l’incontro di oggi si stia svolgendo in un momento in cui la regione mediorientale sta affrontando “crisi di sicurezza e politiche, oltre alle sfide a livello di sicurezza alimentare, idrico e sanitario, il che richiede di garantire l’approvvigionamento energetico, rafforzare le catene di approvvigionamento e affrontare le conseguenze del cambiamento climatico”. “La sicurezza dell'Iraq è un pilastro fondamentale della sicurezza della nostra regione”, ha poi dichiarato il monarca, sottolineando che l'incontro di oggi rappresenta un'opportunità per costruire sui risultati della Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato, svoltasi in Iraq nell’agosto 2021, e per ribadire il sostegno agli sforzi di Baghdad “nel suo percorso verso lo sviluppo e per rafforzarne prosperità, sicurezza, stabilità e rispetto della sovranità”. (segue) (Res)