Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione (5)

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohamed Shia al Sudani, ha dichiarato: “È una priorità per noi rafforzare i legami di cooperazione e partenariato tra i nostri Paesi attraverso l'interdipendenza nelle infrastrutture, l'integrazione economica e gli investimenti reciproci”. “Cerchiamo di lavorare insieme per trasformarci da Paesi consumatori a produttori, attraverso la costituzione di zone industriali comuni, valorizzando la nostra capacità industriale comune e collegando le catene del valore aggiunto, all'interno di una filiera integrata in grado di competere nei mercati globali e di lanciare giganti progetti in vari settori”, ha aggiunto il premier, secondo cui "è necessario puntare sul settore dei servizi e sul suo sviluppo”. "L'Iraq è impegnato a costruire relazioni equilibrate di cooperazione con tutti i partner regionali e internazionali, e prende le distanze da allineamenti ed escalation", ha poi dichiarato il premier, affermando che Baghdad si oppone a chiunque provi ad interferire nei suoi affari interni, a danneggiare la sua sovranità o attaccare le sue terre". "Il principio della forza non può essere adottato negli sforzi per risolvere controversie o disaccordi; non permettiamo l'uso di questo principio contro l'Iraq e non accettiamo alcuna minaccia dall'Iraq contro nessuno dei Paesi vicini o della regione", ha precisato. Al Sudani ha poi menzionato la necessità di impegno nella lotta alla “ideologia estremista” che richiede "meccanismi e programmi reali” e il problema della scarsità d’acqua. “L'Iraq deve affrontare una minaccia esistenziale a causa della scarsità d'acqua e siamo determinati a lavorare con i nostri vicini nella Repubblica turca e nella Repubblica islamica dell'Iran per garantire la nostra sicurezza idrica e raggiungere un accordo congiunto gestione per la gestione delle risorse idriche transfrontaliere”. Alla seconda Conferenza di Baghdad è intervenuto anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sollecitato il sostegno all’Iraq, affinché il Paese intraprenda un percorso diverso dal “modello dettato dall’esterno”. La regione del Medio Oriente è “ancora paralizzata da blocchi, divisioni, ingerenze, problemi di sicurezza e l’Iraq è una delle principali vittime di questa destabilizzazione regionale”, ha proseguito il titolare dell’Eliseo. Indicando il potenziale della regione per avere successo nell’agenda regionale e globale, Macron ha sollecitato di “andare collettivamente oltre le divisioni del momento”. (segue) (Res)