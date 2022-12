Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente alla Conferenza di Baghdad anche il capo della diplomazia europea, Joseph Borrell, secondo cui l'Iraq non può essere un campo di battaglia per procura, perchè è già stato un campo di battaglia per troppo tempo, ha detto. "Ora deve essere un costruttore di ponti regionali, contribuendo a ridurre le tensioni regionali", ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza. "Per questo sosteniamo gli sforzi costanti del governo iracheno per sviluppare una politica estera equilibrata. La sicurezza dell'Iraq rimane fondamentale, non solo per il Paese, ma per tutti noi", ha detto. "Dal 2017, l'Unione europea contribuisce a rendere l'Iraq più forte e sicuro attraverso la nostra missione consultiva, il cui mandato è stato prorogato fino all'aprile 2024, con un'attenzione costante alla consulenza strategica sulla riforma del settore della sicurezza civile irachena", ha aggiunto. "La sovranità e l'integrità territoriale dell'Iraq devono essere rispettate da tutti. Le ostilità mettono in pericolo gli sforzi essenziali della coalizione globale contro lo Stato islamico (Is), che rimane una minaccia per la sicurezza regionale e internazionale", ha concluso Borrell. L'Unione europea è amica dell'Iraq ed è pronta a sostenere l'impegno del primo ministro Mohamed Shia al Sudani a intraprendere una riforma globale come richiesto dallo stesso popolo iracheno, ha proseguito Borrell, nel corso del suo intervento alla seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato che si sta svolgendo in Giordania. "La formazione del nuovo governo, guidato dal primo ministro Sudani, ha posto fine con successo ad un periodo turbolento per l'Iraq", ha detto. "Un Iraq forte, sovrano e democratico va a vantaggio del suo popolo, della regione, dell'Unione europea e del mondo", ha aggiunto. "E stiamo pianificando un consiglio Ue-Iraq a livello ministeriale per la prima metà del prossimo anno", ha proseguito Borrell. "Siamo pronti a fare di più, in modo diverso e migliore per sostenere l'Iraq e la regione. Perché un Iraq pacifico, prospero e democratico è essenziale per il suo popolo, per l'Europa e per l'intera regione", ha concluso. (segue) (Res)