Medio Oriente: Conferenza di Baghdad, dalla Giordania appello all'integrità dell'Iraq e della regione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente alla conferenza anche il ministro degli Esteri iraniano, Hussein Amirabdollahian, secondo cui il dialogo e la cooperazione tra i Paesi della regione non è un'opzione, ma piuttosto una necessità urgente. "La stabilità e la tranquillità dell'Iran sono legate alla stabilità e alla sicurezza dell'intera regione", ha affermato il capo della diplomazia di Teheran. Amirabdollahian ha sottolineato che la politica costante dell'Iran è evitare la guerra e lavorare per ripristinare la sicurezza e la stabilità. "La sicurezza non può essere acquistata o importata, e l'era dell'adozione di politiche sbagliate è finita. La posizione dell'Iran è ferma nel preservare la natura pacifica del suo programma nucleare, e non cambierà tale posizione", secondo il ministro. Nel suo intervento, il ministro degli Esteri iraniano ha anche toccato il tema dei rapporti con i Paesi vicini, in particolare quelli del Golfo. “L'amministrazione utilizza tutte le sue forze per creare fiducia e rafforzare le basi dell'amicizia con i suoi vicini nella regione”, ha affermato. “L'Iran è pronto a porre le basi per un rapporto di fiducia e cooperare in tutte le dimensioni con i suoi vicini nella regione del Golfo Persico per stabilire sicurezza e stabilità”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia iraniana. “Teheran è pronta a tenere una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e della difesa tra l'Iran e gli stati del Golfo Persico e altri Paesi vicini”, ha aggiunto Amirabdollahian. (Res)