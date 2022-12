Droga: De Corato, operazione al Parco delle grane è cambio di rotta imposto dal Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i militari della Compagnia Carabinieri di Desio e la Tenenza di Cesano Maderno, con il supporto di quelli dei reparti territorialmente competenti, per gli arresti odierni e per la complessa, ma proficua, operazione che hanno completato questa mattina. L'operazione antidroga odierna rappresenta il cambio di rotta dettato dal Viminale, in termini di sicurezza, che il Ministro Piantedosi vuole dare, contrastando droga, abusivismo e criminalità". Lo afferma in una nota l'On. di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato sottolineando che "il controllo nei parchi lombardi, in particolar modo quelli in cui si concentrano problematiche come quella dello spaccio, è fondamentale. Tutto ciò che avviene all'interno del Parco delle Groane è qualcosa di veramente surreale. Lì, infatti, da anni si trovano armi, enormi quantitativi di droga e refurtiva di vario genere". "Negli anni in cui sono stato a capo dell'assessorato alla sicurezza in Regione Lombardia - prosegue - abbiamo stipulato diversi protocolli d'intesa siglati dalla stessa Regione assieme ai Comuni del Parco, che hanno dato risultati importanti. Sono state numerose le operazioni portate a termine e condotte da diversi specifici nuclei composti da numerosi equipaggi dislocati nel Parco". "L'obiettivo prefissatoci - conclude De Corato - era quello di rendere sempre più fruibile il Parco per le famiglie e i visitatori, eliminare spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Insomma, un'area tranquilla anche per i bambini". (Com)