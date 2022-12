© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: premier e leader Congresso Deuba sfidato nell’elezione a capogruppo parlamentare - Il presidente del Congresso nepalese (Nc) e primo ministro uscente, Sher Bahadur Deuba, è stato sfidato da Gagan Kumar Thapa nell’elezione come capogruppo del partito alla Camera dei rappresentanti del Nepal, la camera bassa del parlamento federale. Khadga Prasad Sharma Oli, presidente del Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), è già stato eletto leader parlamentare mentre per quanto riguarda il Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) la stampa dà per scontata la conferma del suo presidente, Pushpa Kamal Dahal. La scelta dei capi dei gruppi parlamentari è sotto osservazione per valutare gli equilibri politici in vista della formazione di una coalizione. La presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, dopo aver ricevuto il rapporto della Commissione elettorale, il 18 dicembre ha invitato i membri della Camera dei rappresentanti, rinnovata con le elezioni del 20 novembre, a fornirle entro una settimana, ovvero entro il 25 dicembre, indicazioni per la formazione del prossimo esecutivo, che richiederà il sostegno di due o più partiti, non essendoci una forza politica che disponga della maggioranza assoluta. (Res)