Brasile: governatore Stato Parà eletto presidente consorzio Amazzonia legale

- Il governatore dello Stato brasiliano di Pará, Helder Barbalho, è stato eletto all'unanimità come nuovo presidente del Consorzio interstatale per lo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia legale. Il gruppo riunisce i governatori degli Stati che ospitano parte della foresta pluviale amazzonica: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhao, Pará, Rondonia, Roraima e Tocantins. Barbalho sostituisce il governatore di Amapá, Waldez Goes, con un mandato che terminerà a fine del 2023. "Mi sento molto onorato e felice di essere stato eletto all'unanimità come presidente del Consorzio. Ringrazio tutti i governatori", ha scritto Barbalho in un Tweet. Nel corso della riunione Barbalho ha affermato che il suo obiettivo alla guida del gruppo è quello di rafforzare la regione amazzonica come "soluzione" non solo per il clima, ma per tutte le questioni sociali. (segue) (Brb)