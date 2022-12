Brasile: governatore Stato Parà eletto presidente consorzio Amazzonia legale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio nasce nell'aprile 2019 da un'iniziativa dei governatori degli stati che lo compongono. I nove stati occupano il 59 per cento del territorio brasiliano con una popolazione di oltre 29,3 milioni di persone. Il consorzio ha la missione di accelerare lo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia legale in modo integrato e cooperativo, considerando le opportunità e le sfide regionali e la sua visione del futuro è quella di essere un riferimento globale nell'articolazione, nella strategia e nella governance per trasformare l'Amazzonia legale in una regione competitiva, integrata e sostenibile, entro il 2030. (segue) (Brb)