Autonomia: Fratoianni (Avs), secessione dei ricchi, è pericolo principale di questa stagione politica

- "Considero l'autonomia differenziata il pericolo principale di questa stagione politica tra tutti. Il presidenzialismo, la cultura repressiva della destra, la bramosia di occupare tutti i posti di potere possibile: sono molte le questioni che preoccupano per la verità chi come me si sente uomo di sinistra, ma se dovessi dire qual è il punto più pericoloso della stagione che abbiamo di fronte direi che è proprio l'autonomia differenziata". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "In questi anni sono stati scritti libri, sono stati organizzati convegni sono state individuate definizioni, e una tra le più felici è quella che ha scelto Gianfranco Viesti titolando quel libro 'La secessione dei ricchi' perché dà molto bene l'dea e rende evidenti le conseguenze di un simile progetto politico. Progetto politico che ora sta accelerando in modo abnorme il suo percorso e a cui occorre dare una risposta forte e decisa. Occorre fermare l'attuazione forzata di un vero provvedimento 'Spacca Italia' - conclude Fratoianni - che per fortuna è ancora nella sua fase di gestazione. Il Parlamento non può essere bypassato con furbizie o mosse burocratiche". (Rin)