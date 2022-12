Lombardia: il Consiglio regionale approva la relazione sulla salute mentale nelle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il disagio psichico è la forma più diffusa di malattia di cui soffrono i detenuti italiani. Oltre il 40 per cento di tutte le patologie riscontrate nella popolazione carceraria sono di natura psicologica o psichiatrica. Il risultato più evidente di questo vasto e profondo disagio sono i suicidi e gli atti di autolesionismo: nel 2020 sono stati 16 (su un dato nazionale di 62) i detenuti nelle strutture detentive lombarde che si sono tolti la vita, di essi l’80 per cento aveva età compresa tra i 20 e i 45 anni. Per quanto riguarda gli atti di autolesionismo non sono stati resi disponibili dal Ministero di Giustizia i dati 2020 a livello regionale ma solo quelli delle case circondariali di Busto (147 episodi), San Vittore (407), Monza (81) e Como (105). A seguito della pandemia entrambi i fenomeni sono in netta crescita: nei soli primi 8 mesi del 2022 i suicidi nelle carceri lombarde erano già 17. Quasi tutti i detenuti deceduti erano costretti in istituti di pena sovraffollati, carenti di servizi di supporto psicologico e privati della possibilità di lavorare. (segue) (Com)