Lombardia: il Consiglio regionale approva la relazione sulla salute mentale nelle carceri (2)

- Questi sono alcuni dei drammatici dati che emergono dalla Relazione conclusiva della Commissione speciale carceri su “Salute mentale e carceri” approvata all’unanimità tramite un apposito ordine del giorno dal Consiglio regionale. Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Federica Epis (Lega), Ruggero Invernizzi (Forza Italia), Fabio Pizzul (PD). “Oggi – ha commentato la Presidente della Commissione Paola Bocci (PD), relatrice del provvedimento – concludiamo un lungo lavoro che ha impegnato la commissione per un anno e mezzo con audizioni di tutti gli stakeholders interessati e visite in alcuni istituti di pena. Ringrazio dunque chi mi ha preceduto alla presidenza, i dirigenti e funzionari del Consiglio e della Giunta che hanno supportato con dedizione e intelligenza il lavoro dei commissari. La relazione ha il pregio di focalizzare le maggiori criticità emerse in questo percorso e indica le linee guida su cui intervenire per prevenire il rischio suicidario tra la popolazione carceraria. Auspico – ha concluso Bocci – che si metta mano rapidamente alle misure di competenza regionale dando piena attuazione alla DGR 6652 del luglio scorso e ai piani locali di prevenzione per limitare questo drammatico fenomeno.” (segue) (Com)